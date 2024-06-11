نهال عنبر تكشف حقيقة تدهور حالة خالد زكي الصحية

القاهرة- الخليج 365 انتشرت خلال الساعات الأخيرة، أخبارعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة الفنان خالد زكي بوعكة صحية مفاجئة. وفي تصريح صحفي ، نفت الفنانة نهال عنبر تعرض الفنان خالد زكي لوعكة صحية ، مؤكدة انه يتمتع بصحة جيدة.

خالد زكي يواصل تصوير مسلسل «ابن حرام» في سياق أخر؛ يواصل صناع مسلسل مسلسل «ابن حرام»بطولة خالد زكي ورانيا يوسف التصوير خلال الفترة الحالية. هذا وقد احتفل ابطال العمل ببدء تصويرة خلال الفترة الماضية، منهم رانيا يوسف ومدحت صالح وخالد زكي ونوليا مصطفى وأحمد صفوت والمؤلف خالد الغيطاني والمخرج محمد خضري.

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