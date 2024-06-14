شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال تقع في حب عمرو يوسف ومحمد إمام خلال موسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة أسماء جلال موسم عيد الأضحى 2024 بفيلمين، حيث تشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال"، مع النجم محمد إمام، وتجسد دور فتاة بدوية تقع في حبه بعد انتقاله إلى أحد المناطق الصحراوية لتدريس الأطفال، وذلك إلى جانب مشاركتها في فيلم "ولاد رزق 3"، إذ ظهرت خلال أحداث العمل بدور مديرة ملهى، تعيش قصة حب مع عمرو يوسف الذي يقوم بدور ربيع، ويتزوجان خلال الأحداث.

يقوم ببطولة فيلم اللعب مع العيال كل من: محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

أما فيلم ولاد رزق 3 يقوم ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.