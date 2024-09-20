"فاسد ومفسد ولبسوهم زي الناس".. هجوم وانتقادات لاذعة لبرنامج "قسمة ونصيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

بدأ برنامج الواقع التليفزيوني "قسمة ونصيب" الذي تقدمه الممثلة اللبنانية ريتا حرب في عرض موسمه الثاني منذ أيام، ليتصدر محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي وسط حالة من الجدل بين متابعيه.

يشارك بالبرنامج سبعة شباب مع أمهاتهم، و13 شابة من مختلف أنحاء الوطن العربي، ويتواجدون جميعا بـ"جزيرة الحب" في تركيا من أجل التعارف وإيجاد شريك الحياة، وتدور فكرة البرنامج حول فرصة للقاء واختيار الشريك المناسب، وذلك على مدار عشرة أسابيع، لينقل صورة عن تفاصيل الحياة اليومية التي يواجهها كل شاب وشابة قررا الإقدام على خطوة الزواج.

يقيم الشباب والفتيات في بيتين منفصلين معزولون عن بعضهم ويمكنهم التواصل من خلال ثلاث وسائل وهي الفيديو فون، نافذة الحديقة أو من خلال مساحة صغير عبر الجدار الذي يفصل بينهما، ويتم إقامة عدد من اللقاءات بين الطرفين حيث ينتقل الشباب إلى مقر الفتيات أو العكس من أجل زيارة أو لقاء، وفي نهاية البرنامج تختار الأمهات الفتيات اللواتي وجدتهن مناسبات لأولادهن، ويخضعوا للتصويت من قبل الجمهور وتصويت لجنة التحكيم التي تتضمن عدد من النجوم والإعلاميين اللبنانيين وهم الإعلامية رندا المر، الإعلامية ريما نجيم، الرسام الكاريكاتير ستافرو جبرا.

أثار البرنامج جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات لاذعة لفكرة البرنامج، ونالت المغربية وجدان هجوما كبيرا، وذلك بسبب جرأتها في اختيار الملابس وعلقوا: "متى يخلص البرنامج ده ولا لبسوهم زي الناس، قسمة ونصيب، بعد اعتراف مشهورة السوشيال ميديا لارا أحمد وهي من المشاركات في برنامج قسمة ونصيب بأن مشاهدها خادشة للحياء، وتنتهك الأعراف والتقاليد، وأنها تغطي عينيها خجلًا أثناء متابعة الحلقات مع والديها، يمكن التأكيد بأن البرنامج فاسد مفسد".

يقدم البرنامج جائزة نقدية تقدر بـ 100 ألف دولار، وطقم ألماس بقيمة 35 ألف دولار، ورحلة سياحية للعروسين إلى تايلاند، ولكن شروط المسابقة تفرض عقد قران الفائزين قبل حصولهما على الجوائز، والبرنامج هو النسخة العربية من البرنامج الأمريكي "Momma’s Boys" الذي يعرض على شبكة "NBC" وحقق نجاحًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

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