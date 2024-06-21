عمرو دياب يُعبر عن سعادته بلقاء الجمهور من خلال عمل سينمائي

عبّر الفنان عمرو دياب عن سعادته بلقاء الجمهور من خلال عمل سينمائي، وذلك في تعليقه الأول على إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عن عودته الى عالم السينما، بعد غياب أكثر من 30 عاماً عن المنافسة بأعمال سينمائية.

ونشر عمرو دياب عبر حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستغرام" فيديو ظهر فيه مع المستشار تركي آل الشيخ، وعلّق عليه قائلاً: "انتظروا أشياء كبيرة قريباً".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن عودة عمرو دياب الى السينما بعد غياب أكثر من 30 عاماً، حيث أشار إلى أن "الهضبة" سوف يقدّم فيلماً مع الفنانة نانسي عجرم، وذلك في تجربة العودة الى فن الزمن الجميل.



ونشر تركي آل الشيخ الفيديو الذي ظهر فيه رفقة عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلّق عليه قائلًا: "مع الغالي النجم "الهضبة"، واتفقت معاه على فيلم يجمعه مع النجمة نانسي عجرم، لأول مرة تجربة التمثيل لنانسي... عاوزين أفلام تذكّرنا بزمن الفن الجميل و"أبي فوق الشجرة" و"رصيف نمرة خمسة"".

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