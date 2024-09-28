السعودية | وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية السنغال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزيرة التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية لجمهورية السنغال السيدة ياسين فال، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك الأمريكية.

خلال اللقاء استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق متعدد الأطراف، إضافة إلى مناقشة التطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.

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