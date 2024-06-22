شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل إمام عن تعاونه مع شريف عرفة: كان نفسي أمثل معاه ولو حتى مشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم محمد عادل إمام ، على صفحته الرسمية بموقع تبادل "إنستجرام"، صورة تجمعه بالمخرج شريف عرفة بعد تعاونهما فى فيلم " اللعب مع العيال" الذى يعرض حاليا بدور العرض وعلق قائلا: "مع الاستاذ اللي كان نفسي أمثل معاه لو حتى مشهد، اتشرفت بالشغل معاك، واستمتعت بكل لحظة جنبك".



محمد امام وشريف عرفة محمد امام وشريف عرفة



بوست محمد عادل امام بوست محمد عادل امام

فيلم "اللعب مع العيال" يجسد فيه شخصية "مدرس تاريخ"، من إخراج المخرج الكبير شريف عرفة، ويشارك في بطولته كل مصطفى غريب، أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.

يذكر أنه عرض مؤخرا للنجم محمد عادل إمام فيلم "أبو نسب" مع النجمة ياسمين صبرى، وشارك في بطولة الفيلم كل من ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.