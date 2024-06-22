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شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى: سعيدة بثقة الجمهور وأشكر قناة الحياة لدعمها الفن الراقى والان مع تفاصيل الخبر
مروة ناجى
وتصدرت الفنانة مروة ناجى تريند موقع "x" بعد إذاعة حفلها على قناة الحياة مساء أمس الأول، فى ليلة طرب، وتفاعل جمهور السوشيال ميديا من خلال هاتشاج "مروة ناجى على الحياة" بموقع "x" بصورة كبيرة، وجاءت الحفل احتفالاً مع الجمهور بليالي عيد الأضحى.
وتألقت مروة ناجي خلال الحفل بعدد من الأغاني القديمة، خاصة أغاني الفنانة الجزائرية وردة، حيث قدمت باقة من أغانيها التي يعشقها الجمهور المصري، كأغنية لولا الملامة، وبتونس بيك ، وحكايتي مع الزمان ، والعيون السود، وأكدب عليك الذى ظل الجمهور يغني بقوة وتفاعل مع الأغنية.كما هتف الجمهور مع مروة ناجي في أغنية حلوة بلادي السمرا بلادي الحرة بلادي، حيث ظل يهتف تعيشي يا مصر .. تعيشي يا مصر.
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