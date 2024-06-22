عمرو يوسف يكشف حقيقة انفصاله عن كندة علوش وماذا قال عن خلافاته مع هذا النجم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان عمرو يوسف حقيقة الأنباء التي انتشرت خلال الأيام الماضية حول انفصاله عن زوجته الفنانة كندة علوش بعد تغيبها عن حضور العرض الخاص لفيلميه الأخيرين “شقو” و”ولاد رزق 3″، كما تحدث عن حقيقة وجود خلافات بينه وبين الفنان أحمد عز في كواليس تصوير فيلم “ولاد رزق 3″، والذي يعرض حاليًا في السينمات.

وردّ عمرو يوسف في تصريحات صحفية على خلافاته مع عز: لا توجد أية خلافات بيني وبين أحمد عز، وكواليس العمل بيننا كانت رائعة، وأنا أعتبره أخًا لي، ومن يردد تلك الشائعات هم أعداء النجاح”.

وعن أنباء انفصاله عن كندة علوش بعد غيابها عن العرض الخاص، قال إنهما يعيشان في استقرار ولا يوجد انفصال، بل بالعكس هي أهم داعم له في حياته، وعبرت عن سعادتها بنجاح الفيلم أكثر من مرة عبر السوشيال ميديا.

يُذكر أن فيلم “ولاد رزق 3” حقق إيرادات خيالية في تسعة أيام عرض استطاع بها أن يصبح العمل الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، متخطياً فيلم “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز.

ويضم الفيلم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، أسماء جلال، منى ممدوح، وآخرين، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.