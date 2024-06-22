شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد رزق 3 يحصد 12 مليون دولار إيرادات جامعا تكلفته فور طرحه بأيام قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار تركى آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن حصيلة إيرادات فيلم ولاد رزق 3، وأكد عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" أن فيلم ولاد رزق 3 حصد 6 ملايين ونصف المليون دولار من خلال بيع التذاكر من خلال 12 دولة أجنبية وعربية في أيام معدودة، فيما جمع 3 ملايين دولار من بيع التذاكر في مصر، بالإضافة إلى عقد بيع ديجيتال بـ 2 مليون دولار ما يقارب 12 مليون دولار، فضلا عن القيمة التسويقية والدعاية للعمل.

وجاءت تدوينة تركى آل الشيخ على الفيس بوك، حيث نشر جدول لايرادات الفيلم في عدد من الدول العربية والأجنبية معلقا، "الدخل حتى أمس في الدول اللي في الجدول 6 ونص مليون دولار نزيد عليهم 3 وشويه مليون دولار من مصر ونزيد عليهم 2 مليون دولار بيع ديجيتال ل 6 شهور يبقى المجموع 12 مليون دولار تكلفة الفيلم في 10 أيام ... من بكره نخش على الزيادة وبعدها نحسب الضرايب وخصم السينمات ونشوف الصافي ، صوره مع التحيه للي بيقولو ان مستحيل يتجاب المبالغ المصروفه في الفيلم ... إذا عملت فيلم قوي ومتعوب عليه واحترمت المشاهد وحس بكدا مفيش مستحيل".



تركى ال الشيخ



فيلم ولاد رزق 3- القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films و Film square، برعاية موسم الرياض .