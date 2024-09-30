هند عبدالحليم تطلب من المتابعين الدعاء لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طالبت الفنانة هند عبدالحليم الدعاء لوالدها، بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونشرت هند صورة تجمعها بوالدها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم يا حيُ يا قيومُ اشفِ أبي بشفائك، وداوي أبي بدوائك، وعافي أبي بعافيتك من بلائك واشفِ جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين ألف سلامة عليك يا حبيبي".

يذكر أن الفنانة هند عبد الحليم، شاركت بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عرض ضمن سباق رمضان 2024، وهو بطولة بطولة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وإنتصار، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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