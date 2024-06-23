شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تعلن طلاقها: كل شىء قسمة ونصيب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المطربة شذى خبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال وليد دعبس.

وأوضحت شذى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الطلاق تم رسميا منذ ديسمبر الماضي، معلقة: "كل شيء قسمة ونصيب".

وكانت شذى قد احتفلت بعقد قرانها على وليد دعبس ديسمبر قبل الماضي فى حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين، حيث حرص على التواجد كل من: مى كساب، المطرب حاتم فهمى وهيثم شاكر الذى شهد على عقد القرآن.

يذكر أن شذى طرحت قبل أيام أغنية جديدة تحمل اسم "ناجحة"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعدد من المنصات الموسيقية.

الأغنية من كلمات محمود كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع أحمد عبد السلام، والبوستر تصوير عماد قاسم.

وتعيش شذى حالة من النشاط الفني، حيث طرحت أخيرا عددا من الأغنيات الناجحة، منها أغنية "اخلع"، والتي طرحتها أبريل الماضي، من كلمات محمود كلازا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع رامي نوار.

وطرحت شذى أيضا أغنية بعنوان "اللي ما يتسموا"، وهي كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبوطالب وتوزيع وميكس وماستر تميم.

وسبق أن طرحت شذى أغنية "مخ تخين" من كلمات محمد مصطفى ملك، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس، بالإضافة إلى أغنية «إجمدي» من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف.