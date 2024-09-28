شكرا لقرائتكم خبر عن في أول بيان له بعد العملية.. حزب الله يعترف باغتيال حسن نصرالله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت قناة العربية في نبأ عاجل إن جماعة حزب الله تنعي الأمين العام حسن نصر الله.

إعلان اغتيال نصرالله

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا اليوم السبت، تصفية حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني.

وقال المتحدث بلسان جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس اليوم: "قضى جيش الدفاع أمس على المدعو حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله وأحد مؤسسيه".