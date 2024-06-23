شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى حفلا ضخما بمهرجان موازين وظهر مرتديا بدلة بيضاء والان مع تفاصيل الخبر

أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات الدورة ال ١٩ من مهرجان موازين في المغرب، مرتديا بدلة بيضاء، وشهد الحفل حضورا ضخما من الجمهور، وأشعل أحمد سعد الحفل بأغنياته ومنها سيرينا يادنيا وعليكي عيون وقدم رقصة الأغنية الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور.



وكان شارك المطرب أحمد سعد، متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو للحظة وصوله إلى إحياء حفله في مهرجان موازين ونشر الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وكتب: "وصلت الآن إلى المغرب، مبسوط جدا إني هقابل جمهوري الحبيب في مهرجان موازين على مسرح النهضة ومتحمس جدا إني أشوفكم"، فيما الغى احمد سعد المؤتمر الصحفي الخاص بالحفل والمقرر له قبل انطلاق الحفل على أن يقيمه اليوم الاحد.

وفي سياق متصل أكد النجم أحمد سعد، أنه لا يحب تقييم نفسه فنيا ويفضل أن يكون التقييم في أعماله الفنية للجمهور، مشيرا إلى أن شقيقه عمرو ليس بمثابة أخ له فقط ولكنه يستشير في كل شيء ولا ينافقه وينقل له الرأس السليم، قائلا: "عمرو أخويا صريح جدا ومش منافق ليا وهو ممثل عظيم وبسأله وأخد رأيه".



وعلق احمد سعد، خلال حواره مع الاعلامي محمود سعد، ببرنامج سولد أوت، على قناة سي بي سي، على واقعة ظهور بالحلق في إحدى الحفلات، قائلا: "موضوع لبس الحلق الغرب كتير بيلبسوا الحلقان وهو ما لوش علاقة بالستات بس وهي موضة وفي شباب كتير بيعموله والدنيا بقت مفتوحة".



وروى تفاصيل الواقعة وقال: "أنا رحت إيطاليا ودورت على أكبر ستايلت وقلت ألبس على أحسن موضة فجاب لي الجاكت والشبك وكان فيه جيبه فقلت مش عايز أزودها ولبست الشبكة وعجبني جدا وعجبني كم النقد المهول"، ومزح قائلا: "شوفت نقد كتير زي المضاد الحيوي 3 مرات في اليوم لمدة أسبوع".

وتابع: "أنا فرحت بالنقد ده لان الناس شافتني منهم ومن جوه بيوتهم والناس حبيتني اكون في بيوتهم وده شيء أنا فخور به وبعمل كل حاجة للناس"، مؤكدا أن سياسة الاعتذار حاجة عظيمة ومحتاجة قوة.



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