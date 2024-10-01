هيفاء وهبي ترفع الصوت أمام الصمت الخارجي بشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استهجنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الصمتَ الدولي حيال ما يتعرض له بلدها من مجازر وقتل ودمار وتهجير على يد الآلة العسكرية الإسرائيلية.

ونشرت هيفاء مقطع فيديو مؤثرا على حسابها الرسمي في “إنستغرام” هو عبارة عن قلب لبنان الذي ينزف دماء من خلال رسم قلب منشطر مع خريطة لبنان ودوي صفارات الإسعاف، وتليه صرخة استغاثة من لبنان لمساعدته من العالم.

وبأسى وحزن، انتقدت هيفاء هذا الصمت الخارجي المطبق على اعتداءات إسرائيل، معتبرة “أن هذا الصمت هو أشد قساوة من أي حرب”، حسب ما علّقت على الفيديو: “صمتهم أشد قسوة من أي حرب… يئن وطني من الألم ودماء أبنائه ستبقى جزءاً من ذاكرة مؤلمة في شوارعه التي كانت يوماً مليئة بالحياة”، وختمت بالتضرّع إلى الله بالقول: “يا رب تتلطف بلبنان وباللبنانيين”.

وتفاعل المتابعون للغاية مع صرخة هيفاء متمنين أن يحمي الله لبنان، ومن بين التعليقات: “الله يكون مع اللبنانيين لانه ما إلهن غير الله بعد ما الكل واقف وعم بيتفرج!!”.