بلقيس فتحي تُعرب عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة بمهرجان موازين في المغرب

عبرت الفنانة الإماراتية، بلقيس فتحي، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة لأول مرة في مهرجان موازين، الذي تحتضنه العاصمة الرباط.

وأوضحت بلقيس، خلال الندوة الصحفية التي حضرتها اليوم الأحد، على هامش مشاركتها في النسخة 19 لمهرجان موازين، أن مشاركتها في المهرجان، تعتبرها شهادة ولادة نجمة عربية جديدة، مؤكدة أن المهرجان لديه نكهة خاصة.

ووصفت بلقيس مهرجان موازين، أنه محطة أساسية في مسيرة أي فنان عربي وعالمي، نظرا لمكانته الكبيرة وسط المهرجانات الكبرى على مستوى العالم.

وتابعت بلقيس، أن الجمهور المغربي ذواق ويفهم في الموسيقى ولا يستهان به عبر منصات الاستماع، وأرقام الجمهور المغربي مخيفة.

وأشارت بلقيس، إلى أنها تعشق الثقافة المغربية واللهجة المغربية، وأنها تجمعها صداقات كبيرة مع المغاربة.

وقالت بلقيس إنها عربية قبل أن تكون حاملة لجنسية أخرى، فهي ترى نفسها يمنية إماراتية مغربية لبنانية خليجية وتفتخر بعروبتها.

يشار إلى أن بلقيس فتحي تعتلي منصة النهضة اليوم الأحد، حيث تشارك في مهرجان موازين للمرة الأولى في مسيرتها الفنية.

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