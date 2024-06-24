أوّل صورة للثنائيّ المنتظر هاندا أرتشيل وباريش أردوتش من موقع تصوير فيلمهما الجديد

تداول جمهور الثنائيّ المنتظر هاندا أرتشيل وباريش أردوتش صورة لهما من موقع تصوير فيلمهما الجديد “دعها للرياح” الذي من المتوقّع أن يعرض على منصّة نتفليكس.

ويجتمع كل من الممثّلَين التركيَّين في بطولة فيلم كوميديّ رومانسيّ جديد تدور أحداثه ضمن قصّة رومانسيّة في مدينة أزمير التركيّة.

تؤدّي “أرتشيل” دور “أسلي ماتسوي”، التي تقدّم التضحيات لإنقاذ شركة عائلتها، ثمَّ تجمعها قصّة حبّ مثيرة مع “باريش” الذي يؤدّي دور رجل الأعمال “إيجي بازيجي”.

يجسّد “باريش” في الفيلم شخصيّة رجل أعمال، والعمل من النوع الدراميّ الرومانسيّ من إنتاج O3 Medya وكتابة جيلان ناز بايلان التي حقّق فيلمها الأوّل (مروة كولت) نجاحًا كبيرًا في تركيا على منصّة نتفلكس. والفيلم من إخراج إنجين إردن .

يحظى باريش أردوتش بشعبيّة كبيرة حيث تألّق في شخصيّة السلطان الب ارسلان في المسلسل التاريخيّ “الب ارسلان” كما حقّق نجاحًا كبيرًا في العالم العربيّ بعد عرض مسلسل “حبّ للإيجار” ومسلسل “الغراب”.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

من جهتها تحظى هاندا أرتشيل بشعبيّة كبيرة إذ لعبت بطولة عدد كبير من المسلسلات التركيّة الناجحة أشهرها: “الحبّ لا يفهم الكلام”، “اللؤلؤة السوداء”، “الحلقة” وغيرها من الأعمال.