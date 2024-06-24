خاص بالفيديو- كارلا حداد تكشف حقيقة وجود موسم 3 من "the stage" وهذه رسالة رالف معتوق

ميرنا وليد - بيروت - حقق برنامج "ذا ستايج" بموسميه نجاحاً كبيراً على شاشة LBCI من تقديم الإعلامية كارلا حداد، اذ استضافت فيه فنانين وممثلين، كما كرّمت من خلال البرنامج مبدعين فارقوا الحياة، فأعادتنا الى الزمن الجميل.



موقع "الفن" تواجد في تصوير الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا ستايج"، التي كرّمت فيها الفنانة ماري سليمان، وأجرينا لقاء مع كارلا حداد، تحدثنا معها فيه عن مدى فخرها بنجاح البرنامج، رسالتها الى فريق العمل، الشخصية التي تناولتها وأثّرت فيها أكثر في البرنامج، وسألناها إن كان هناك موسم ثالث من البرنامج، وإن كانت تقبل عرض تقديم برنامج مع طليقها الممثل ومقدم البرامج طوني أبو جودة، ولو كانت مذيعة أخبار من تختار من المذيعين لتقديم النشرة برفقته؟

كما أجرينا لقاء مع المنتج المنفذ والإعلامي رالف معتوق، الذي تحدثنا معه عن نجاح البرنامج وتكريم الفنانة ماري سليمان.

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