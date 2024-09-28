نور الغندور تتألق بأنوثتها و وأناقتها.. إليكم سعر إطلالتها الخيالي

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية نور الغندور متابعيها من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة، إرتدت فيه تنورة قصيرة من الجينز ذات تصميم رائع، مع سترة واسعة من الجينز ذات اكمام طويلة من دار ازياء Area وصل سعرها إلى 1,595 دولار، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وحملت نور حقيبة من دار أزياء Christian Louboutin ، وصل سعره إلى 2,284 دولار.

وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها، وظهرت في إحدى الصور، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سويا، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي وعائلتها بعيد ميلاده في أسوان.

وأرفقت نور الصورة بتعليق لفتت فيه إلى أنها تقضي أوقاتاً مميزة، إذ كتبت: "كواليتي تايم" بالإنجليزية "quality time".