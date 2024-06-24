سعر خيالي لإطلالة نسرين طافش خلال عطلتها الصيفية في جزيرة ميكونوس اليونانية

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة السورية نسرين طافش بإطلالتها على الجمهور من عطلتها الصيفية في جزيرة ميكونوس اليونانية، فقد شاركت صور عبر حسابها الخاص إرتدت فيها فستاناً ضيقاً وطويلاً، باللون الأصفر والأبيض مموج، ومن دون أكمام سترابليس، وإنتعلت حذاءً من دار شانيل صيفي ومن دون كعب وصل سعره إلى 1,841 دولار، كما و حملت بيدها حقيبة من دار أزياء jacquemus وصل سعره إلى 804 دولار، ووضعت على عينيها نظارة شمسية مميزة، وإكتفت نسرين طافش بإطلالة طبيعية، ورفعت شعرها بالكامل بتسريحة الـ bun عن وجهها.



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