تصميم مميز ولامع.. إطلالة إليسا بتوقيع لبناني بحفلها الأخير

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية إليسا ليل أمس السبت في الـ 22 من شهر حزيران الحالي، في كازينو لبنان في بيروت ضمن حفلاتها الصيفية.



وقد إختارت إليسا لهذه المناسبة فستاناً لامعاً طويل وضيق من اللونين الفضي والذهبي، بفتحة طويلة كشفت عن إحدى الساقين، من صيحة الكتف الواحد وبكم طويل وواسع، ونسقت معه مجموهة مجوهرات مميزة، وكعب عالي باللون الذهبي، من تصميم اللبناني العالمي نيكولا جبران.

ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدل، وطبقت ماكياج ناعم للغاية.

وقدمت إليسا مجموعة من أجمل أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور بدأتها بأغنية "بتمايل على beat"، وقدمت أغنيتها الجديدة "أنا سكتين".