شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داغر: مطربو الأوبرا لهم جمهور كبير.. وعمرو مصطفى: مش واخدين حقهم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الملحن عمرو مصطفى أن هناك عددا من مطربى الأوبرا لم يأخذوا حقهم، رغم أنهم من أقوى الأصوات في مصر، ولا بد من توصيلهم للعالم من خلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ليرد عليه الدكتور خالد داغر بقوله: واخدين حقهم داخل دار الأوبرا ولهم جمهور كبير.

وحرص كل من المطرب والملحن عمرو مصطفى وخالد داغر أستاذ بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ورئيس الأوبرا السابق، على حضور فعالية بعنوان الموسيقى فى عصر الذكاء الاصطناعى لمواكبة التطور وتطوير أدواته للارتقاء بالموسيقى والفنون، وذلك داخل دار الأوبرا على خشبة المسرح الصغير.

وقال الملحن عمرو مصطفى: إن صناعة الموسيقى في مصر أصبحت حاليا تُدر دولارات كثيرة لمصر، ولا بد من تعليم الجيل القادم التكنولوجيا، مشيرا إلى أن تكلفة الذكاء الاصطناعي بسيطة وغير مكلفة.

وأضاف: أحب أقول مقولة لأول مرة هي أن التكنولوجيا في يد الجاهل تلغي الموهوب، وفي يد الموهوب يستطيع تغيير فيها الكثير.

وكان من ضمن الحضور الموسيقار عمرو سليم والدكتور حسام لطفى المستشار القانوني للاتحاد العربى للملكية الفكرية، المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى، وتدير الصالون السفيرة لمياء مخيمر القنصل العام السابق بكاليفورنيا.

وأصدرت مؤخرا الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا المصرية قرارًا بتكليف الدكتور خالد داغر مديرًا للدورة الـ 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد داغر أستاذ بمعهد الكونسرفتوار باكاديمية الفنون، وشغل منصب رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه كما تولى رئاسة دار الأوبرا المصرية فى الفترة من فبراير 2022 حتى فبراير 2023.

وسبق أن قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية.