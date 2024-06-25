شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تحيى حفلا غنائيا في مهرجان موازين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة جنات، حفلاً غنائيًا اليوم الثلاثاء 25 يونيو بمهرجان موازين بالمغرب ومن المقرر أن تقدم جنات فى المهرجان لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرحت جنات، الأسبوع الماضى أغنيتها الجديدة باسم "وحدة وحدة"، باللهجة المغربية عبر قناتها على اليوتيوب كلمات و إلحان شريف شادى و توزيع يوسف حسين و مكس ماستر ماهر صلاح.

وسبق وطرحت المطربة جنات أحدث أغانيها الرومانسية، بعنوان " تقبل على نفسك " في يناير الماضي، والأغنية من كلمات الشاعر ملاك عادل والحان محمد عبد المنعم وتوزيع أحمد عادل، وإشراف موسيقى حمدى بدر.



يذكر أن المطربة جنات قالت فى وقت سابق إنها تعشق الصعيد وأهله، وإنها استمتعت بزيارة محافظة أسيوط مع عائلة زوجها هناك، وأضافت جنات فى تصريح لـ " الخليج 365 " إنها تنوى تكرار الزيارة كل فترة ولأنها شعرت أنها أصبحت صعيدية، ووجهت الشكر لكل أهالى القوصية الذين رحبوا بها.