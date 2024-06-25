شكرا لقرائتكم خبر عن شياكة وأناقة.. نيللى كريم بإطلالة تخطف الأنظار فى أسبوع الموضة بباريس والان مع تفاصيل الخبر

لفتت النجمة نيللي كريم الأنظار بإطلالتها الساحرة والتي تحمل قدرا كبيرا من الشياكة والأناقة، وذلك أثناء حضورها أسبوع الموضة في باريس.

وكانت النجمة نيللي كريم قد ظهرت بإطلالة مميزة خلال حفل زفاف الفنانة الشابة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، الذي أقيم في قلعة صلاح الدين في القاهرة، حيث ظهرت بفستان أزرق ومزين باللون الذهبي خلال تواجدها في الحفل.

ونشرت نيللي عبر حسابها على إنستجرام صورا لها أثناء تواجدها بحفل زفاف جميلة عوض في القلعة، صحبتها بتعليق: "اللون الأزرق هو اللون الأقرب للحقيقة".

وحضر عدد من نجوم الفن والغناء حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، المقام بالقلعة، حيث حضر كل من الهضبة عمرو دياب والفنان مصطفى قمر، اللذين أحيا حفل الزفاف بتقديم بعض أغنياتهما، كما حضرت الفنانة نجلاء بدر والفنان خالد الصاوي وأحمد حلمي ومنى زكي، حسن الرداد وإيمي سمير غانم، عمرو يوسف وكندة علوش، المنتج أحمد السبكي وزوجته وابنه المخرج كريم السبكي











