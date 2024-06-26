شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير جديد.. احتمالية اتهام أسماء كثيرة في وفاة ماثيو بيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن معلومات جديدة حول التحقيق في وفاة النجم العالمى ماثيو بيري، الذى توفي في 28 أكتوبر 2023 عن عمر يناهز 54 عامًا.

وأكد تقرير تشريح الجثة بأن طريقة وفاة بيرى كانت غير طبيعية، وأظهر أنه توفي بسبب التأثيرات الحادة للكيتامين، مع عوامل مساهمة بما في ذلك الغرق.

أغلق الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس تحقيقه في وفاته في ديسمبر من العام الماضى 2023، لكن في مايو الماضى، أطلقت شرطة لوس أنجلوس تحقيقًا جنائيًا لفهم الظروف المحيطة بوفاته بشكل أفضل.

ووفقًا لـ موقع People ، فإن التحقيق الآن "يقترب من نهايته" وتعتقد شرطة لوس أنجلوس أنه يجب توجيه الاتهام إلى "عدة أشخاص" فيما يتعلق بوفاة بيرى، ولم يكشف عن أسماء محددة.

في وقت وفاته، كان بيري يتلقى العلاج بالكيتامين، والذي يقال إنه يساعد في علاج الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة ومشاكل الإدمان، خاضة مع معاناة بيري من الإدمان الشديد للمخدرات والكحول في معظم حياته.

ويُقال إن آخر جلسة علاجية له جرت قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع من وفاته، وذكر تشريح الجثة أن: "الكيتامين الموجود في نظامه عند الوفاة لا يمكن أن يكون من هذا العلاج ".

نظرًا لأن بيري كان لديه مثل هذا المستوى العالي من الدواء في نظامه وفي حوزته، فقد تم الكشف أيضًا في مايو الماضى أن شرطة لوس أنجلوس كانت تعمل مع إدارة مكافحة المخدرات ومفتش البريد الأمريكي، في محاولة للتحقيق في كيفية حصول بيري على الكيتامين الذي كان مصدرًا له، أدى في النهاية إلى وفاته.