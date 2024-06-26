شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "تلاتة أخوات" يطرح كليب أغنية "مارشميلو".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفريق الغنائي "تلاتة اخوات"، فيديو كليب أغنيتهم الجديدة "مارشميلو" وهى عنوان ألبومهم الغنائى الأول الذى سيتم طرحه خلال موسم الصيف الحالي، والأغنية من كلمات عمر يوسف، وألحان محمود ميري، وتوزيع حاتم محسن، ويقوم بغنائها مطربي الفريق الثلاثة، محمد وحور وماسة، وتولي إخراج الفيديو كليب مروان مصطفي.

وأكد الفنان تامر نور والد مطربي الفريق أنه يعتبر "مارشميلو" أغنية مبهجة، تنتمي لإيقاع المقسوم، وتتسم بطاقة إيجابية كبيرة، تبعث البهجة والسعادة في من يستمع إليها، كما أنها تليق بفصل الصيف والحفلات، وتمنى أن تنال إعجاب جمهور "تلاتة اخوات".

وأضاف أن الألبوم الأول يضم 10 أغنيات مختلفة ومتنوعة، تراعي الفئة العمرية التي يخاطبها الفريق، مؤكداً أن الألبوم تم إنتاجه بجهد ذاتي منه ومن أعضاء الفريق، وبمساندة العديد من الفنانين الشباب.

كملمات أغنية "مارشميلو"

وتقول كلمات أغنية "مارشميلو":

سيبكو م اللي عدي فات و عدي

أنا جاي هارقصك علي الجيتار

مارشيميلو واللي جاي هاقولو

اليوم دا كله يبقي ولعه نار

اليوم دا ايه

اليوم دا من زمان هموت عليه

رجعني للي فات عيشني فيه

مستني بعد الفرحة ديه ايه

مستني ايه

اليوم دا ايه

يا فرحة جات خلاص مالهاش حدود

حلوة الحياة معاه عليها موت

عيش السعادة يوم غيرو مود

غيرو مود