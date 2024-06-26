شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أغنية "لو زعلان" من فيلم جوازة توكسيك غناء ماجد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

أطلق القائمون على فيلم جوازة توكسيك الأغنية الدعائية للفيلم والتى تحمل اسم "لو زعلان" والتى يغنيها النجم ماجد المهندس وذلك على طريقة المثل الشعبى الشهير "لو زعلان اشرب من البحر"، والأغنية كلمات محمد البوغة وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

من خلال الكلمات الطريفة لأغنية "لو زعلان"، نرى ماجد المهندس يضع الحبيبين أمام اختيار واحد لتخطي الزعل فيما بينهما وهو "الشرب من البحر"، ليحقق المثل الشعبي الشهير، وهو ما يتناسب مع أجواء الفيلم التي تدور أحداثه في أجواء صيفية مبهجة، والتي يعكر صفوها لحظات من الزعل ما بين ثنائيات الفيلم؛ ملك قورة ومحمد نور، ليلى علوي وبيومي فؤاد، وتامر هجرس وهيدي كرم، حيث يبدو أن الزعل أو التوتر الذي تشهده علاقة الحب بين فريدة وكريم قد انعكست عليهم جميعاً.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سنشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير، والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.