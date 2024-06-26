مخرج شهير يجيب على سؤال صعب.. أحمد عز مغرور؟

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المخرج مجدي أبوعميرة، أنه أول من اكتشف الفنان أحمد عز، وذلك بمشاركته في مسلسل "ملك روحي" بطولة الفنانة يسرا عام 2003، وذلك بالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققه أحمد عز بفيلمه الجديد “ولاد رزق 3” .

مجدي أبو عميرة

أحمد عز مغرور.. مجدي أبو عميرة يوضح

و قال مجدي أبوعميرة، في تصريحات تلفزيونية :«أنا أول من اكتشف أحمد عز وبحبه لأنه إنسان متصالح مع نفسه، أول مرة يمثل كان في مسلسل ملك روحي وعمل دور عبقري مع يسرا، وانطلاقته كانت من بعدها وشارك في أعمال ضخمة ووطنية، وهو مش مغرور زي ما الناس بتقول عليه».

أحمد عز

وكان رد المخرج مجدي أبو عميرة فى تصريح لـ"الخليج 365" على أن الوسط الفني شللية قائلًا: “هناك جزء من هذا الكلام حقيقي، ولكن الفن لا يحب الواسطة، حتى وإن حدث هذا سيظل يعمل ولكن لن يعيش.

مجدي أبو عميرة

وأضاف: رمضان شهر الفرحة والفرجة، والمسلسل الرمضانى هو الذى يعيش بكل صراحة، ولكن مسلسلات «الأوف سيزون» تنتج لاستهلاك الوقت، لكن كى لا نتحدث فى أمور غير دقيقة، قد يكون بعض الأعمال التى تكون خارج رمضان مثل أبو العروسة، نجح بشكل كبير.

وتابع: “أكون قلقًا جدًا، عندما انتظر رد فعل الجمهور على العمل من أول الإخراج إلى آخره، حتى وقت عرضه، وأنتظر ردود أفعال الجمهور والنقاد، وحاليًا ظهرت آراء «السوشيال ميديا» وأنا عملت روائع الدراما قبل ظهورها، وأنا أعتقد أن «السوشيال ميديا» لها دور كبير فى نجاح عدد من الأعمال الفنية على الرغم من ضعفها فى بعض الأحيان فى السنوات الأخيرة”.

مجدي أبو عميرة

أبطال المسلسل

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

أحمد عز

من ناحية أخري، حقق النجم أحمد عز نجاحًا كبيرًا بفيلمه الجديد “ولاد رزق 3” الذي يعرض حاليًا فى السينمات وحقق أعلي إيراد يومي فى تاريخ السينما المصرية.

أحمد عز

قصة الفيلم

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أحمد عز

أبطال الفيلم

فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.

من ناحية أخري، بدأت نسرين أمين تصوير فيلم «جبل الحريم»، في العين السخنة، حيث تواجد أبطال الفيلم جميعهم، منهم نهال عنبر وأميرة العايدي، وإلهام عبد البديع وفاء عامر، بجانب مُخرج العمل حسام سلامة والمؤلف فتحي الجندي.