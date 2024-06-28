3 أفلام تسجيلية وروائي قصير بنادي السينما بأوبرا الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فى اطار نشاطها الثقافى والفكرى وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، امسية لنادى السينما فى الثامنة مساء السبت 29 يونيو على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية"، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى الارتقاء بالوجدان الجمعى من خلال نشر مختلف الوان الابداع.

تتضمن الأمسية 3 افلام تسجيلية هى : " ماما ، على واحدة ونص ، The Box وآخر روائي قصير بعنوان حياة، ويعقبهم ندوة للمناقشة يديرها الناقد السينمائى أحمد النبوى

بمشاركة المخرجين إسلام كمال - محمد الكفراوى - سلمى اسامة ونورين الخولى.

يذكر أن نادي سينما الأوبرا يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام السينمائية التي تتميز بالقيمة الفنية والفكرية. وتشمل عروضًا لأفلام متنوعة الكلاسيكية والحديثة، المصرية والعالمية.



يعقبها مناقشات وحوارات بحيث يمكن للجمهور التفاعل مع صناع الأفلام والنقاد السينمائيين، مما يثري التجربة السينمائية ويعزز الفهم العميق للأعمال الفنية .