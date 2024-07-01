الامارات | جامعة دبي تتلقى طلبات منح «حمدان بن راشد» الدراسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت جامعة دبي تلقي طلبات المنح الدراسية الكاملة من الطلبة المتفوقين للعام الأكاديمي الجديد 2024-2025 ضمن منحتها السنوية التي قررتها باسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وأفادت الجامعة بأن المنح وعددها ثلاث منح دراسية كاملة، تأتي وفاء وتخليداً لذكرى الراحل الذي قدم مسيرة حافلة بالعطاء على الصعيد الوطني، لاسيما دعمه المتواصل للمشاريع الخيرية والأداء التعليمي المتميّز والأبحاث العلمية والبرامج الصحية، إضافة إلى إسهاماته السخية والمتميّزة مع جامعة دبي، ودعم الطلبة المتعسرين سنوياً من خلال هيئة آل مكتوم الخيرية.

وأعلنت الجامعة فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للمتفوقين، وحددت الرقم المجاني (800863) للتواصل مع المتقدمين للتسجيل في هذه المنح وغيرها من المنح التي تقدمها سنوياً.

وتقدم الجامعة على نفقتها الخاصة تلك المنح السنوية الكاملة للطلبة المتفوقين الذين حصلوا على معدل 98% وما فوق في الثانوية العامة، وتم تخصيص تلك المنح لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، هندسة الحاسوب، الذكاء الاصطناعي، هندسة الكهرباء والاتصالات، القانون.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور عيسى البستكي، أن الجامعة التي ترفع شعار وهدف «جودة التعليم» في دولة الإمارات يهمها أن تربط تلك المنح التعليمية والأكاديمية بمبدأ «التفوق العلمي»، ويشرفها تسميتها باسم

«منحة الشيخ حمدان بن راشد» السنوية، مشيراً إلى أن الجامعة ستغطي رسوم الدراسة كاملة كل عام ولمدة أربع سنوات أكاديمية لكل طالب متفوق يستحق هذه المنحة.

وهنّأ الدكتور البستكي أبناءه وبناته طلبة الثانوية العامة على نجاحهم وتفوقهم على الرغم من الظروف والتحديات التي يمر بها العالم، ورحب بهم في رحاب جامعة دبي. وقال: إن الجامعة التي تستعد لقبول واستقبال طلبتها في عامهم الأكاديمي الجديد، تعمل باستمرار على تطوير برامجها والتخصصات التي تطرحها، مؤكداً أن الجامعة طرحت عدداً من البرامج الجديدة العام الماضي، وذلك في ضوء توجهات القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة لدولة الإمارات لاستشراف المستقبل وملاءمة ومراعاة هذه البرامج والتخصصات لاحتياجات سوق العمل في الحاضر والمستقبل، والمعتمدة جميعها من وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى الاعتمادات الأكاديمية الدولية.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى وتعمل دائماً على استقطاب الطلبة المتميّزين من جميع الجنسيات وفي هذا الإطار خصصت منحاً دراسية كاملة للطلبة المواطنين للدراسة في كلية الهندسة وتقنية المعلومات، وحسومات للطلبة المتفوقين إضافة إلى العديد من المنح لفئات مختلفة.