مصطفى منصور يتعرض لحادث سير.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان مصطفي منصور، عن تعرضه حادث سير تسبب في تهشم سيارته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وشارك مصطفى منصور، جمهوره صورة سيارته بعد تهشمها، وعلق عليها قائلًا: "قدر الله وما شاء فعل".

آخر أعمال مصطفى منصور

وكان قدم مصطفى منصور، مؤخرًا عرض "يوم عاصم جدًا"، على مسرح السلام، وذلك ضمن خطة البيت الفني للمسرح في عيد الأضحى.

اختتم عرض "يوم عاصم جدًا" رؤية وإخراج عمرو حسان، التابعة لفرقة المسرح الكوميدي،، لياليه على مسرح السلام.

وشهد العرض حضور جماهيري كبير، حيث أن العرض يعد من أبرز الأعمال الكوميدية التي تبهج الجمهور بتنوع فئاته العمرية والإجتماعية.

ويقدم العرض رسالة وفكرة مهمة ولكن بشكل كوميدى لايت، بالإضافة إلى ذلك فهناك 3 أغانٍ يتم استعراضها خلال المسرحية.

قصة مسرحية يوم عاصم جدًا

وتدور أحداث العرض المسرحي، حول عاصم الذي يعيش أحفاده في منزله وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي فانتازي.

أبطال مسرحية يوم عاصم جدًا

مسرحية يوم عاصم جدا، بطولة مصطفى منصور، هايدي رفعت، مجدي البحيري، شريهان الشاذلي، سلوى عزب، ياسر الرفاعي، آيه خلف، مازن المونتي، بالاشتراك مع مصطفى بهنسي، أحمد هيثم، مريم عبد المطلب، ياسين محمد وإخراج وفكرة عمرو حسان.