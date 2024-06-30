لاعب بتروجت السابق يكشف كواليس انضمامه إلى الأهلي وتعثر مفاوضات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حسين علي لاعب فريق الأهلي وبتروجيت السابق، عن كواليس مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه من بتروجيت.

وقال حسين علي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "كنت من ناشئين الأهلي رغم أني زمالكاوي، وعائلتي بأكملا زمالكاوية أيضا".

وتابع: "خلال فترة تواجدي في بتروجيت الزمالك تفاوض معي لضمي، ومن جلس معي كان حازم إمام".

وأضاف: "كنت منبهر جدا بجلوسي مع حازم إمام، وأبلغت بموافقتي على الانضمام للنادي".

وأكمل: "فتح الأهلي معي مفاوضات في الوقت ذاته وعندما علم الزمالك بهذه الأنباء وجدت هناك تهديدا بإيصالات أمانة رغم أنني لم أكن قد وافقت على عرض الأهلي".

وأتم: "حزنت جدا بسبب ما فعله الزمالك، ومجلس إدارة الأهلي أخبرني بدفعهم للإيصالات حتى لو وصلت 10 مليون، وبالفعل انضممت إلى الأحمر".