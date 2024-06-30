لاعب بتروجت السابق : الأهلي كان يعتاد ضم اللاعبين عندًا في الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حسين علي لاعب الأهلي السابق، عن سبب رحيله عن صفوف النادي الأهلي، وانضمامه إلى الجونة.

وقال حسين علي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "عندما انضممت إلى الأهلي وسارت معي الأمور بشكل طبيعي وجيد من الناحية المادية ولكن مشكلتي كانت في عدم المشاركة".

وتابع: "ذهبت إلى حسام البدري وأخبرته بحزني من عدم المشاركة مع الأهلي، ولكنه طلب مني الصبر وسأحصل على فرصتي".

وأتم: "عندما وجدت أنني لم أحصل على فرصة المشاركة مع الأهلي قمت بدفع أموال من جيبي الخاص للانضمام إلى الجونة وذهبت إلى هناك وسارت الأمور، ولم يفاوضني الزمالك مرة أخرى".