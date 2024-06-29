خاص - غريس أيانيان تدعم زوجها جو أشقر في حفل إطلاق أغنيته الجديدة " بيروت شتقتلّا " وهذا ما كشفته عن حياتهما الزوجية

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الفنانة اللبنانية غريس أيانيان حفل إطلاق أغنية زوجها الفنان اللبناني جو أشقر الجديدة "بيروت شتقتلّا"، الذي أقيم في جونية، بحضور شخصيات فنية وسياسية وإعلامية.

"بيروت شتقتلّا" من كلمات الشاعر سمير نخلة، وألحان وتوزيع موسيقي جو أشقر، أما إخراج الكليب فهو لـ جيمي بو عيد، تحت إشراف المخرج جو بو عيد.

وكان لموقع الفن لقاء خاص مع غريس أيانيان، تحدثنا فيه عن هذا الحفل، وعن أغنية "بيروت شتقتلّا"، وسألناها عن مدى دعمها لزوجها في حياته الفنية، وعن حياتهما الزوجية.

أخبرينا أكثر عن هذا الحفل، وعن أغنية "بيروت شتقتلّا".

أردنا من خلال هذه الأغنية وهذا الحفل، أن نبرهن للعالم أننا شعب، وبرغم كل التحديات، نؤمن بلبنان ولدينا دائماً أمل. أطل جو بكليب الأغنية بلوك جديد ومختلف، وفي هذه الأغنية نتحدث عن بيروت، وعن السياحة فيها، وجو ليس بعيداً عن مجال السياحة، ويعمل بين المطاعم والملاهي الليلية، بالإضافة إلى الحفلات الأخرى التي يحييها، وأحب جو أن يكون سفير السياحة في لبنان من خلال "بيروت شتقتلّا"، وأتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

إلى أي درجة ينطبق عليكِ قول: "وراء كل رجل عظيم إمرأة"؟

عندما يكون الإنسان مرتاحاً وسعيداً في بيته ومحيطه، ينتج أكثر وبشكل أفضل في عمله وعلاقاته، ولهذا السبب أنا أحرص على أن يكون جو مرتاحاً في البيت، ونحن نعيش في جو جميل جداً، وأنا لا أتذمر في البيت، ولا أتسبب أي خلافات، وأدعمه دائماً، وهو يأخذ رأيي في كل شيء، وأنا دائماً إلى جانبه، وفخورة جداً بما يقوم به.