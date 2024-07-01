خاص وبالفيديو - أسامة الرحباني يتحدث عن نجاح حفله مع هبة طوجي في موازين .. وهذا ا قاله عن عمر الرحباني

ميرنا وليد - بيروت - أجرى موقع "الفن" لقاءً خاصاً مع المؤلف الموسيقي والمنتج أسامة الرحباني حيث تحدث عن نجاح حفله مع الفنانة هبة طوجي في مهرجان موازين، وعن حفلاتهما في لندن وكندا ومسرح الأولمبيا.



كما تحدث الرحباني عن المشاريع القادمة، وعن الموسيقي عمر الرحباني، وتتابعون التفاصيل في الفيديو المرفق.

وكان قد أحيا الرحباني مع طوجي حفلاً غنائياً خيريًا لدعم طلاب جامعة سيّدة اللويزة، تحت عنوان "من أجل لبنان ومستقبل شبابه"، في حرم الجامعة في منطقة ذوق مصبح في لبنان، الرحباني قاد وأشرف على هذا الحفل بمشاركة جوقة جامعة سيدة اللويزة.