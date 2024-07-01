الأميرة رجوة تتألق بإطلالة أنيقة وبسيطة في عيد ميلاد الأمير الحسين

ميرنا وليد - بيروت - شارك حساب الديوان الملكي الأردني عبر الإنترنت منذ أيام، صورة للأميرة رجوة إلى جانب الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وذلك احتالا بعيد ميلاده الـ30.



وخطفت الأميرة رجوة الأنظار في الصورة، وأعرب المتابعون عن إعجابهم بإطلالتها الأنيقة والبسيطة.

وظهرت الأميرة رجوة في الصور بفستان راقي باللون الأبيض العاجي من علامة "Rabanne". وجاء الفستان بقصة طويلة وضيقة تعانق الجسد، مع كمين قصيرين، وتفصيل الزمزمة من الجانب الأيمن.

ومن الناحية الجمالية، تركت الأميرة رجوى شعرها منسدلا على كتفيها مع تموجات بسيطة، وطبقت مكياجا ناعما يرتكز على الألوان الترابية، أبرز ملامحها بطريقة جميلة.

كما تزينت الأميرة رجوة بمجوهرات فاخرة وناعمة من البلاتين المرصّع بالماس.

