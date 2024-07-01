شكرا لقرائتكم خبر عن مي فاروق تحيى حفلاً غنائيًا بتونس يوم 4 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة مى فاروق حفلاً غنائيًا بتونس يوم 4 يوليو المقبل، وروجت مى فاروق لحفلها ونشرت بوستر الحفل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك معلقة: "جمهوري الحبيب في تونس، ألقاكم بكل الحب يوم ٤ يوليو القادم بمهرجان دقة الدولي على المسرح المسرح الأثري، سعيدة جدًا بمقابلتكم".

وتشدو مي فاروق بعدد من الأغنيات والألحان الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسيد مكاوي ونجاة الصغيرة وعدد آخر من مطربي الزمن الجميل.





مى فاروق

يذكر أن المطربة مى فاروق من النجمات اللاتى تخرجن من البوابة الرسمية لدار الأوبرا المصرية وذاع صيتها من خلال حفلاتها بالأوبرا، وأصبحت من نجمات الطرب العربى اللاتى يستمتع جمهورها بأغانيها التراثية وأغانيها الخاصة، وتحظى حفلاتها بحضور جماهيري كبير.