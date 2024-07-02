شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي: التعاون مع هيئة الترفيه لرعاية بعض المسرحيات والحفلات الغنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - على الكشوطي - وداد خميسالإثنين، 01 يوليو 2024 08:29 م
قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية، إن المهرجان يتعاون مع هيئة الترفيه وموسم الرياض، إلى جانب أن المتحدة سوف ترعى بعض الفعاليات في موسم الرياض.
وأوضح عمرو الفقي أن هناك رعاية لهيئة الترفيه في مهرجان العلمين خلال 4 مسرحيات و3 حفلات غنائية، مشيرا إلى أن المتحدة سوف ترعى أيضا مسرحيتين خلال موسم الرياض.
وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.
وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.
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