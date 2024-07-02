شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام في قائمة أحمد حاتم السينمائية.. أبرزها قصر الباشا والملحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد حاتم، إنه قطع شوطاً لا بائس به في تصوير فيلمه الجديد قصر الباشا" والذى يشارك في بطولته معه عدد من الفنانين منهم حسين فهمى وأحمد فهيم ومايان السيد وعدد كبير، من إخراج محمد بكير، مشيراً إلى إنه لم يتم تحديد موعد طرحه حتى الأن، وذلك يرجع للتوزيع وشركة الإنتاج، لافتاً إلا إنه من المقرر الانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة .

وأضاف حاتم لـ"الخليج 365"، أنه ينتظر طرح فيلمين له وهما الملحد ويشارك في بطولته كلا من محمود حميدة وأحمد حاتم وصابرين وشيرين رضا وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

و ينتظر عرض فيلم المنبر والذى يقدم من خلاله شخصية باحق اكاديمى، ويشارك في بطولته كلا من "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من آيتن عامر، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.

ويعود الفنانان أحمد حاتم وحسين فهمى للتعاون مجدداً في السينما خلال فيلم قصر الباشا بعد 12 عاماً من تقديمهما فيلم لمح البصر الذى تم عرضه عام 2012 من تأليف نبيل شعيب وإخراج يوسف هشام على وشارك في بطولته منى هلا، هيثم سعيد، هبة عبد العزيز، مجدى بدر، ميسرة، صبرى عبد المنعم وعدد آخر من الفنانين.

