لوكمان يوافق على الانتقال إلى الاتحاد السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى النجم الإنجليزي لوكمان لاعب فريق أتلانتا الإيطالي موافقته على الانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي الشهير رودي غاليتي أن لوكمان أبدى موافقته على عرض الاتحاد السعودي، يتبقى موافقة نادي أتلانتا الذي طلب عرض أكثر من الذي تلقاه بقيمة 35 مليون دولار.

وطالبت إدارة أتلانتا برفع قيمة العرض من أجل الموافقة على التخلي عن خدمات اللاعب الإنجليزي والذي يمثل أحد الركائز الأساسية للفريق في الفترة الحالية.

الاتحاد السعودي يتفق مع المدافع البلجيكي ارثر ثيات

توصلت إدارة نادي الاتحاد لاتفاق شبه نهائي من النجم الدولي البلجيكي ارثر ثيات لاعب فريق رين الفرنسي لضمه لكتيبة النمور خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت المصادرة أن المدافع البلجيكي صاحب الـ 24 عامًا والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر أصبح قريبًا من التوقيع لنادي الاتحاد بعد الاتفاق على كافة بنود العقود بين الطرفين.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية 20 مليون يورو ونجح في خطف الأنظار بالمستوى الجيد الذي قدمه بقميص منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024 "، المقامة في ألمانيا.