هاني سعيد: بيراميدز لم يعترض على طلبات المنتخب الأولمبي.. وهذا موقفنا النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن موقف النادي من طلب المنتخب الأولمبي بضم لاعبيه استعدادًا لأولمبياد باريس 2024.

وقال هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "نحاول فصل لاعبي الفريق عن الأحداث الأخيرة".

وأردف: "نسعى لتكوين قاعدة جماهيرية كبيرة لبيراميدز في مصر، والأمر سيكون مختلفًا في تلك الحالة".

وأكمل: "أمامنا مبارايات مهمة وقوية قادمة، وليس لدينا أي اعتراض على طلبات المنتخب الأولمبي بشأن لاعبي الفريق ولكن نطالب بالتنسيق".

وذكر: "بيراميدز لم يعترض على طلبات المنتخب الأولمبي ولكن يجب التنسيق بين الجهاز الفني والجهاز الإداري لنادي بيراميدز مع المنتخب".

وأتم: "لن نتأخر عن المنتخب، ولكننا في موقف محرج بسبب اقتراب نهاية الدوري"، واختتم: "لم يصدر أي رد رسمي من جانب بيراميدز للمنتخب الأولمبي بشان اللاعبين".