محمد رمضان يكشف سبب غيابه عن موسم دراما رمضان 2025

كشف الفنان محمد رمضان، عن السبب الذي جعله يتغيب عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2025.

وقال محمد رمضان، خلال لقائه مع كاميرا "et بالعربي"، إن السبب وراء رفضه خوض الماراثون الدرامي الرمضاني للسنة الثانية على التوالي، هي رغتبه في التفرغ للسينما، خاصة أن الأعمال الدرامية تأخذ منه وقتاً طويل ومجهوداً كبيراً، لذلك فضَّل التفرغ لفيلمه الجديد الذي يقوم بتصويره في الوقت الحالي وهو "أسد" نظراً لصعوبته"، مكملاً: "كنت محتاج السنتين دول أشتغل على الفيلم الصعب اللي بصوره، والفيلم اللي بعده كمان أصعب منه".

ملامح فيلم محمد رمضان الجديد "أسد"

يستكمل محمد رمضان التحضيرات لفيلمه الجديد "أسد" مع المخرج محمد دياب، والذي ينتمي لنوعية الأعمال التاريخية، ويُجسِّد خلاله شخصية علي بن محمد الفارسي، ويُباع في سوق العبيد، كما يقود الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي، وتقع الأحداث في عام 1280 ميلادية في حقبة المماليك.

أحدث أعمال محمد رمضان الغنائية

وطرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "مفيش كده" على قناته بالـ"يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية، وذلك خلال أيام عيد الأضحى 2024، وتُعد أولى أغانيه لموسم الصيف، وهي أغنية من كلمات وألحان أحمد الديزل.

آخر المشاركات الدرامية لـ محمد رمضان

وكان للفنان محمد رمضان بصمة في موسم دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه.

ودارت أحداث العمل حول "جعفر العمدة" محمد رمضان، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يُقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

وضم المسلسل عدداً من النجوم، منهم زينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، هالة صدقي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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