نجوى كرم تكشف اسم زوجها الخليجي بسبب وليد توفيق

أكّدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم هوية عريسها بعدما كشفت عن اسمه حين أعلنت عن زواجها، أثناء وقوفها على المسرح في آخر حفلاتها الغنائية في جولة NajwaStalgia في بوخارست برومانيا قبل أيام قليلة.

وغرّد الفنان اللبناني وليد توفيق مباركاً لكرم من خلال حسابه الرسمي في موقع "إكس" حيث ذكر اسم زوجها رجل الأعمال الإماراتي: "ألف مبروك من قلبي زفافك الى الصديق الغالي الحبيب عمر الدهماني، بتمنالكن من قلبي كل الفرح والحب والسعادة وأحلى الأيام".

وردّت كرم على تدوينة توفيق قائلةً: "أنت رفيق الوفا، يللي رافقني بكلّ خطوة بحياتي، وكنت مثال الخيّ مش بس الصديق، انشالله الفرح يكلّل بيتك، ومحبّتي إلك كتير كبيرة".

وكانت "لها" قد كشفت في وقت سابق أن زوج كرم (58 عاماً) هو الدهماني (43 عاماً)، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عمر سالم الدهماني"، من بينها شركة Moments المختصة بالإنتاج الفني، وهي التي نظّمت حفل رومانيا. وأضافت مصادر "لها" أن الزواج تمّ منذ أكثر من عام.

يُذكر أن نجوى كرم في عام 2000 وبعد طرح ألبومها "عيون قلبي" أعلنت عن زواجها من متعهد الحفلات يوسف حرب الذي كان متزوجاً ولديه ثلاثة أطفال، لكنهما تطلّقا بعد عامين من الزواج.

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