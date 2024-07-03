كاظم الساهر يوجه رسالة للجمهور المصري بعد حفله الأخير

تألق المطرب كاظم الساهر في حفل غنائي ضخم، الجمعة الماضية، في أحد الأماكن بالقاهرة الجديدة، والتى شهدت عودته لاحياء الحفلات الغنائية في مصر بعد غياب 14 عامًا.

رسالة كاظم الساهر للجمهور المصري

وشارك القيصر كاظم الساهر جمهوره من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلّق قائلاً: «القاهرة.. حفل ممتع وحضور رائع.. شكرا من القلب.. لن أقول وداعًا بل إلى لقاء قريب».

آخر أعمال كاظم الساهر

ومن المقرر أن يشارك القيصر كاظم الساهر ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الثانية والذى يحمل شعار العالم علمين، ويشارك خلاله عدد كبير من النجوم والمطربين من مصر والوطن العربي من بينهم عمرو دياب، وتامر حسني، ونانسي عجرم، وراغب علامة وغيرهم.

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