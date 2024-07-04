خاص بالفيديو- عمر كركلا وشادي جميل يعلّقان على تكريمهما في مهرجان الزمن الجميل..وهذا ما قاله برناديت حديب وميشال حوراني وغيرهما

ميرنا وليد - بيروت - ينتظر الجمهور كل عام مشاهدة مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه دكتور التجميل هراتش ساغبازاريان، فهو الذي يتضمن كما كبيرا من الأصالة و الإبداع والتميز.



موقع الخليج 365 تواجد في هذه المناسبة التي قدّمتها الممثلة اللبنانية ورد الخال، واليوم نعرض لكم التقرير الثاني الذي يضم العديد من المشاهير نذكر: مؤسس فرقة كركلا والمؤلف الموسيقي عمر كركلا، الأديبة والكاتبة ماري تيريز فرّا، الممثلة برناديت حديب، الممثل ميشال حوراني، الفنان شادي جميل و الفنان مالك منذر.

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