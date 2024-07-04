ميرنا وليد - بيروت - ينتظر الجمهور كل عام مشاهدة مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه دكتور التجميل هراتش ساغبازاريان، فهو الذي يتضمن كما كبيرا من الأصالة و الإبداع والتميز.
موقع الخليج 365 تواجد في هذه المناسبة التي قدّمتها الممثلة اللبنانية ورد الخال، واليوم نعرض لكم التقرير الثاني الذي يضم العديد من المشاهير نذكر: مؤسس فرقة كركلا والمؤلف الموسيقي عمر كركلا، الأديبة والكاتبة ماري تيريز فرّا، الممثلة برناديت حديب، الممثل ميشال حوراني، الفنان شادي جميل و الفنان مالك منذر.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- عمر كركلا وشادي جميل يعلّقان على تكريمهما في مهرجان الزمن الجميل..وهذا ما قاله برناديت حديب وميشال حوراني وغيرهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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