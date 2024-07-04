طارق صبري: والدتي توفت بعد وفاة والدي بعام حزنًا عليه

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان طارق صبري للمرة الأولى عن فترة مرض والده، حيث أصيب والده بالسرطان واستمر علاجه لمدة عام قبل أن توفيه المنية.

وأكد طارق صبري، في تصريحات لحوار مع منصة "مينيز" أن والده أثناء فترة مرضه كان هناك أكثر من طريق للعلاج يجب عليه أن يختار أحدهم، إلا أن والده ترك له أختيار طريق العلاج الذي سيسلكه، مشددًا أنها المرة الأولى التي يفصح فيها عن هذا الأمر.

طارق صبري

وأضاف أن والدته توفيت بعد وفاة والده بأقل من عام مرجحًا أن ذلك كان حزنًا على والده لانهما كانا مرتبطان للغاية، على الرغم من الإنفصال إلا أن علاقتهم كانت جيدة للغاية.

وتابع أنه أثناء فترة مرض والده كانت والدته تجلس مع والده في المستشفى، على الرغم من مرضها في ذلك الوقت.

وكان فوجئ جمهور الفنانة شيري عادل فى عيد الحب باعلانها خبر طلاقها من زوجها الفنان طارق صبرى، بعد 4 أشهر من انتشار خبر انفصالها خاصة بعدما حذفت شيرى كل الصور التي تجمعها بطارق من على حساباتها المختلفة بالسوشيال ميديا.

حيث كتبت شيري عادل على حسابها بموقع "انستجرام" قائلة: تم الانفصال الرسمي بينى وبين طارق مع وجود كل الاحترام بينا، ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته"

طارق صبري

القصة الكاملة لزواج شيري عادل حتى الانفصال

تزوجت شيري عادل من طارق صبرى في أكتوبر من عام 2022 وذلك خلال حفل عقد قران حضره العائلتين وكان هناك نية لاقامة حفل زفاف بعد ذلك ولكن الأمور لم تسير كما خططا لها، وبعد زواجهما ظهرا الثنائى في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس وتحدثا عن كواليس تعرفهما وارتباطهما.

شيري عادل وطارق صبري

وقالت شيرى عاد خلال اللقاء:"الموضوع جه بسرعة، فطارق كلمنى مرة مكالمة واشتغلنى في موضوع عن حد من أصحابنا كان في المستشفى، وبعد كد رحنا زرناه وبعد ما رجعنا قالى عندى مكان عاوز اوريهولك ورحنا مطعم واكلنا، وبقينا نتكلم بعد كدا يوميا هو يسأل عليا وأنا كمان أسال عليه، لحد ما كنت مرة في الساحل مع أهلى وهو كان مسافر تانى يوم تركيا، فجه مخصوص سلم عليا ورجع في نفس اليوم".

وأضافت شيرى عادل:"قصة أنه جه من القاهرة مخصوص علشان يسلم عليا في الساحل قبل ما يسافر، خلتنا نقرب من بعض، وبعد كدا بقينا في حياة بعض بسرعة كدا وكل يوم نتقابل ونتكلم، وبعد كدا طارق عرض عليا الزواج واحنا قاعدين بنتعشى مع بعض، قالى أنا عاوز اتجوزك وقلت له على طول كدا، وبقى كل ما يكلم حد من صحابه يقولولنا مستعجلين ليه كدا".