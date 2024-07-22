ساندي تطرح كليب "هوب هوب" بتوقيع عزيز الشافعي

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت النجمة ساندي، فيديو كليب لأغنية "هوب هوب" التي طرحتها شهر مايو الماضى، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

وطرحت ساندي مؤخرًا، أغنية بعنوان "صحاب ماصانوش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.

كما طرحت ساندي غنية بعنوان "أنت تقبل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منة القيعى وألحان عزيز الشافعى.

ويعتبر هذا العمل الغنائى هو التعاون الأول للمطربة ساندي مع الشاعرة منة القيعي، والتعاون الثامن مع الملحن عزيز الشافعي، حيث تعاون الثنائى في عدة أعمال استطاعت أن تحقق نجاحًا على منصات الموسيقى المختلفة، وهم "زي النهاردة" و"أحلي من الڤانيليا" و"أزيك النهاردة" و"الحالة الحالة"، و"بعد التان" و"الرعشة" و"اللولبية".

وكانت كشفت النجمة ساندي عن البوستر الرسمى لأحدث أغنياتها هوب هوب والتي من المقرر طرحها قريباً عبر مختلف منصات الإستماع الموسيقى.



وطرحت ساندي بوستر أغنية هوب هوب عبر حسابها الرسمى بموقع إنستجرام وعلقت: قريبًا .. هوب هوب.

وكانت طرحت الفنانة ساندي، أغيتها الجديدة “اللولبية”، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام

وكانت أبدت الفنانة ساندي سعادتها لنجاح فيلمها الأخير “تاج” التي شاركت في بطولته مع النجم تامر حسنى ودينا الشربينى.

وأكدت ساندي فى تصريحات صحفية: أنا أفتخر بمشاركتى في الفيلم نظرًا لضخامة الفيلم وأنه أول فيلم سوبر هيرو في الوطن العربى لافتة إلى أنها كانت تعلم من تامر عن الفيلم منذ عامين، ولم تعلم أنه قد ينوى اختيارها ضمن فريق عمل الفيلم.

نجاح تاج

وكانت احتفلت الفنانة ساندي بنجاح فيلمها الجديد “تاج” بطولة تامر حسني، حيث شاهدته مع الجمهور بإحدي سينمات التجمع الخامس.