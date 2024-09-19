آيتن عامر بإطلالة جريئة في أحدث ظهور..والجمهور: "ناوية على إيه" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خطفت الفنانة آيتن عامر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت آيتن، صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمراية" ، "كل صورك أحلى من التانية ناوية على إيه" ، "الحيطة سند" ، "روعة" ، "الجميلة" ، "الحلوة" ، "عسل".

وكانت آيتن عامر، خاضت دراما رمضان 2024 بمسلسل "زوجة واحدة لا تكفي "الذي تم إحالة صناعه إلى النيابة العامة، بعدما أثار جدلا واسعا في الكويت بسبب تناوله قضايا حساسة، منها تعدد الزوجات، الزواج العرفي، وزنا المحارم.

مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" خاض بطولته هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، أيتن عامر، فاطمة الصفي، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.

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