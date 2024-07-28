شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة يتعاون مع أنغام فى 4 أغنيات بألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة أنغام لطرح ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "تيجي نسيب"، والذى يتضمن 12 أغنية سيتم الكشف عنها وقت طرحه، ولكن الشاعر أمير طعيمة كشف عن 4 أغنيات يتعاون فيها مع النجمة أنغام في ألبومها الجديد.

ويتعاون أمير طعيمة مع أنغام في 4 أغنيات الأولى باسم "بنعمل حاجات" وهى من الحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، والأغنية الثانية بعنوان "هقولك ايه" الحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشى، والأغنية الثالثة بعنوان "مكانش وقته" الحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، أما الأغنية الرابع فتأتى بعنوان "بقالك قلب" وهى من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري الذى رحل عن عالمنا منذ 17 عاماً وهى الأغنية التي كانت النجمة أنغام سبباً في خروجها للنور.

وفى أسلوب تشويقى ودعائى للألبوم أقامت أنغام مسابقة عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، وذلك بنشر صورة جديدة تحمل كلمات بدون ترتيب من جملة لإحدى أغانى ألبومها المنتظر إطلاقه وعلقت قائلة: "أول 3 هيرتبوا كلمات الأغنية صح، هرد عليهم فى أى سؤال عن الألبوم فى البودكاست قريبا".

وسبق أن أجابت أنغام بالفعل على 3 أسئلة لأول ثلاثة متابعين قاموا بالترتيب الصحيح لجملة الأغنية وكانت كالتالى:

"قريبا جدا" عن سؤال لميعاد إطلاق الألبوم و"12 أغنية" عن سؤال لعدد أغانى الألبوم.. وأخيرا "تيجى نسيب" كاسم لألبومها الجديد.

وكانت الإجابات الثلاثة عقب ترتيب مقطع الأغنية تقول كلماته "أرجعلك روحك المطفية.. وكل مشاكلك النفيسة".

ومن المقرر أن يشهد صيف 2024 المزيد من التميز والاختلاف فى أغنيات صوت مصر، خاصة مع تعاونها مع كبار صناع الأغنية بالعالم العريى من شعراء وموزعين ابرزهم أمير طعيمة ونادر عبد الله وإيهاب عبد الواحد وحسن الشافعى، بالإضافة إلى ألحان وتوزيعات لـ تامر عاشور وطارق مدكور ونادر حمدى لتكمل عناصر التشويق لالبوم خاص جدا فى مشوار أنغام.