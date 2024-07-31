شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والدة عصام الوريث من العباسية غداً والعزاء بصلاح سالم بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عمرو عبد العزيز عن موعد تشييع جنازة والدة مصمم المعارك والأكشن عصام الوريث، حيث كتب عبر ستوري حسابه على "انستجرام": "صلاة الجنازة على والدة عصام الوريث غداً الخميس بعد صلاة الظهر بمسجد ناصر الحق بميدان عبده باشا العباسية، والعزاء يوم الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، نسألكم الدعاء والفاتحة".





أعلن مصمم المعارك والاكشن عصام الوريث عن وفاة والدته، وذلك بعد صراع مع المرض الفترة الأخيرة، حيث كان الوريث يطب الدعاء لوالدته الأيام الماضية لخضوعها لعملية جراحية في أحد المستشفيات، حيث كتب منشورا على صفحته الشخصية على موقع إنستجرام قائلا : أمى فى ذمة الله.

عصام الوريث أحد أبرز مصممين المعارك والاكشن في الساحة الفنية، وقدم العديد من الاعمال الدرامية والسينمائية، حيث قدم مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، مسلسل جعفرالعمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.