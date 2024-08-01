شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الموسم الثانى من Squid Game في ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نتفليكس عن طرح الموسم الثانى من سلسلة Squid Game يوم الخميس 26 ديسمبر المقبل.

وكانت قد كشفت منصة نتفليكس عن طاقم الممثلين الأساسيين في الموسم الثاني من مسلسل Squid Game، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، سيعود كل من Lee Jung-Jae و Lee Byung-Hun و Wi Ha-Jun و Gong Yoo.

وسيشمل اللاعبون الجدد الذين تمت إضافتهم إلى الموسم الجديد من Squid Game، كل من Yim Si-Wan و Kang Ha-Neul و Park Sung-Hoon و Yang Dong-Geun، وإلى الان لم يكشف عن الشخصيات التي سيلعبونها.